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вчера 23:30
общество

В наукограде Кольцово под Новосибирском построят спортивный отель за 300 млн рублей

Фото: Pixabay.com

Работы начнутся осенью. Отель возведут рядом с ледовым дворцом.

В следующем году в наукограде Кольцово под Новосибирском начнется строительство спортивного отеля стоимостью 300 миллионов рублей. Отель будет возведен рядом с ледовым дворцом. Об этом объявил глава наукограда Николай Красников на пресс-конференции.

Кроме того, планируется строительство дороги, соединяющей легкоатлетический манеж и бассейн. Власти также рассматривают возможность строительства апарт-отеля и гостиничного комплекса в ближайшие два года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском построили дорогу до синхротрона СКИФ.

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Игорь Кириченко
Журналист

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