В наукограде Кольцово под Новосибирском построят спортивный отель за 300 млн рублей

Работы начнутся осенью. Отель возведут рядом с ледовым дворцом.

В следующем году в наукограде Кольцово под Новосибирском начнется строительство спортивного отеля стоимостью 300 миллионов рублей. Отель будет возведен рядом с ледовым дворцом. Об этом объявил глава наукограда Николай Красников на пресс-конференции.

Кроме того, планируется строительство дороги, соединяющей легкоатлетический манеж и бассейн. Власти также рассматривают возможность строительства апарт-отеля и гостиничного комплекса в ближайшие два года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском построили дорогу до синхротрона СКИФ.