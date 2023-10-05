В Новосибирске футбольный манеж построят в парке Дзержинского

Футбольный манеж решили построить в новосибирском парке Дзержинского.

На территории парка Дзержинского в Новосибирске планируют построить футбольный манеж. Разрешение на строительство первого этапа объекта мэрия выдала 29 сентября.

Манеж будет расположен в угловой части зелёной зоны на пересечении улиц Авиационная и Рабочая-1. Согласно данным ЕГРН, разрешено возводить спортивные объекты на территории площадью, превышающей 11 тысяч квадратных километров.

В помещении могут установить шесть полей для мини-футбола, буфет, административно-бытовой корпус с раздевалками и два больших спортивных зала на втором этаже.

Строить крытый стадион будут по масштабному инвестиционному проекту. Застройку на участке поручили компании «Альбитофир» в июле 2022 года. Достроить объект планируют до конца 2025 года.

Напомним, что врач ФК «Тюмень» Игорь Афанасьев спас пассажира рейса «Новосибирск — Владивосток». Во время полёта у одного из пассажиров возникли проблемы со здоровьем, на что врач немедленно отреагировал, оказав неотложную помощь.