В Новосибирске люди нашли упавшую длиннохвостую неясыть

Птицу покажут специалистам из городского зоопарка.

В Новосибирске жительница Дзержинского района сообщила в Министерство природы области о том, что нашла на улице нашли длиннохвостую неясыть. Об этом написал глава Минприроды НСО Евгений Шестернин.

«Жительница Дзержинского района сообщила в министерство об упавшей длиннохвостой неясыти. О нависших, словно стервятники, хищных на просмотры телефонах, острых когтях, легкоотрывающем пальцы клюве, стрессе, который барабанной палкой бьет сердце о ребра, отдавая команды к отчаянным действиям, повторять не буду. Спасибо, что позвонили и сообщили о сове. Так спасают животных», — написал министр.

Шестернин отметил, что неясыть заберет инспектор Министерства природы. После этого птицу отвезут в зоопарк, где специалисты осмотрят ее и сделают так, чтобы «сова больше никогда не сидела на руках, а только на ветках», написал министр.

Ранее Сиб.фм сообщал, что медведь выкрал несколько овец из загона под Новосибирском.