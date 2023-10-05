В Новосибирске люди вышли на митинг из-за суда с городскими властями

Жители комплекса «Гринарт» вышли на митинг из-за конфликта с городскими властями.

В Нвосибирске жители комплекса «Гринарт» вышли на митинг. Чиновники подали апелляцию на решение суда об отмене публичного сервитута на территории ЖК.

В 13 часов люди вышли с плакатами у театра «Глобус». Демонстрация была согласована с властями.

Сама ситуация берет свое начало с прошлого года. Люди возмутились тем, что на их проезд и 100-местную парковку могут заезжать все. Власти говорят, что так коммунальной спецтехнике проще выезжать на проспект Дзержинского. Жители района не хотят пускать работников на свою территорию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что красноярский историк создал петицию о Симоньян, чтобы привлечь ее за «экстремизм».