Пассажир поезда попытался изнасиловать проводницу в Новосибирской области.

В Новосибирской транспортной прокуратуре завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины из Омской области, который обвиняется в покушении на изнасилование по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По версии следствия, в июле 2023 года поезд «Чита-Москва» следовал в пределах Новосибирской области. Ночью обвиняемый зашел в купе проводницы. Закрыв за собой дверь, он попытался её изнасиловать, но она начала активно сопротивляться. На крики о помощи, последовавшие со стороны потерпевшей, пассажир из соседнего купе пришел на помощь и помешал преступлению.

Теперь уголовное дело направлено в Обской городской суд Новосибирской области для дальнейшего рассмотрения по существу.

Ранее мэр Новосибирска заявил, что испытания ядерного оружия в Сибири повлекут за собой серьезные последствия. Он подчеркнул, что никто не может предсказать точные последствия и долгосрочные воздействия на окружающую среду и здоровье людей.