В Новосибирске образовался дефицит водителей общественного транспорта

В Новосибирске наблюдается дефицит водителей общественного транспорта. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, в регионе не хватает примерно трети сотрудников в муниципальном секторе. В сентябре этого года штат муниципального предприятия «Новосибгортранс» заполнили чуть больше, чем на 90%. В этой компании ситуация остается стабильной благодаря относительно высоким зарплатам водителей, начиная от 50 тысяч рублей и достигая 100 тысяч рублей в зависимости от опыта и времени суток.

В среднем, по словам Романа Дронова, директора «Новосибгортранса», водители получают 71 000 рублей в месяц.

С другой стороны, в коммерческом секторе зарплаты водителей немного ниже, но все равно выше средней заработной платы жителей региона, составляя приблизительно 60 000 рублей. В связи с нехваткой водителей, приходится увеличивать интервалы движения автобусов и маршруток.

Чтобы компенсировать дефицит водителей, одно из автотранспортных предприятий в регионе начало набирать водителей из Киргизии, у которых есть категория «D». Однако за последний год около 60% иностранных водителей в возрасте до 35 лет уволились из-за недостаточно высокого дохода.

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