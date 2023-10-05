В Новосибирске открыли после ремонта единственный 50-метровый бассейн «Нептун»

В Новосибирске после капремонта открылся бассейн «Нептун».

В Новосибирске открылся бассейн "Нептун" на улице Богдана Хмельницкого после завершения основных работ по замене витражных конструкций фасада. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минспорта.

Строительные работы на бассейне начались 28 мая и были выполнены подрядчиком из Санкт-Петербурга. Он установил новые стеклопакеты, отремонтировал несущие колонны и укрепил фундамент. Важным этапом в работе над этим объектом будет капитальный ремонт крыши бассейна, что произойдет впервые с 1958 года.

В настоящее время строительные работы ведутся снаружи здания, а 4 октября бассейн принял своих первых пловцов. В выходные дни, 7 и 8 октября, в "Нептуне" пройдут соревнования, которые входят в серию Всероссийских и Международных открытых турниров под названием "Кубок золотого кольца". Ожидается, что в этом этапе примут участие около 500 юных спортсменов из разных регионов страны, включая Москву и Санкт-Петербург.

Представители Минспорта уточнили, что в течение следующего месяца планируется завершить работы на объекте, включая утепление и облицовку фасадных конструкций, благоустройство территории и окончательный ремонт кровли.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ввели первый долгострой, строящийся по новой схеме.