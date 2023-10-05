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общество

В Новосибирске похолодает до -9 градусов

Фото: Pexels.com

Также скачок температур будет достигать 20 градусов.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске ночью температура будет падать до -9 градусов. Днем температура поднимется до +5... +7 градусов. Также Новосибирск ждет бабье лето.

«В первой декаде октября ожидается постепенное повышение ночных температур от -2...+3 градусов, местами -4...-9 градусов, до +2...+7 градусов. Днем температура поднимется от +7...+12 градусов до +16...+21 градусов», — сообщили в гидрометцентре.

Синоптики также предсказывают, что октябрь станет самым тёплым за последние 4 года в Новосибирске. Однако сумма выпавших осадков будет соответствовать норме.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на 37% выросло количество фитнес-залов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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