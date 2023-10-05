В Новосибирске продают трёхэтажную квартиру за 35 миллионов рублей

Трёхэтажную квартиру с террасой выставили на продажу в Новосибирске за 35 миллионов рублей.

В Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу трёхэтажную квартиру с террасой и гаражом. Объявление было опубликовано на сайте N1.

«Эксклюзивная квартира для ценителей жизни в тишине, уединении и комфорте, но при этом на главной улице нашего города», — говорится в описании.

Общая площадь квартиры составляет 222 квадратных метров. Она состоит из четырёх этажей, три из которых — жилые. Размер кухни превышает 30 квадратных метров. В ней установлены итальянские фасады, с гостиной — камин, на одном из этажей — кабинет. Из кабинета можно легко попасть на террасу. Кроме того, в квартире есть несколько саун и санузлов.

Напомним, что базу отдыха на берегу Обского водохранилища в Новосибирской области выставили на продажу за 160 миллионов рублей.