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общество

В Новосибирске прогнозируют первый снег во второй декаде октября

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Первый снег в Новосибирске ожидается в конце второй декады октября. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Обычно второй месяц осени сопровождается холодной погодой. Однако в этот раз будет исключением из-за антициклона, который пришел в Сибирь из центральной части России.

Мокрый снег начнет выпадать после 17-18 октября. Однако постоянное снежное покрытие будет не раньше ноября. Во второй декаде октября ночью будет от +7 до -9 градусов, а днем от -1 до +17 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 48 выпускников-медиков зачислены в штат скорой помощи.

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Игорь Кириченко
Журналист

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