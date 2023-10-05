В Новосибирске в ДТП погиб пассажир

В Барабинском районе столкнулись два автомобиля.

Сегодня, 5 октября, ночью в Барабинском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Новосибирска.

На автодороге Р-254 «Иртыш» водитель автомобиля Хонда Цивик Ферио, лишенный прав, ехал из Омска в Новосибирск. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ГАЗ-3302.

Из-за столкновения погиб пассажир автомобиля Хонда. Оба водителя также получили травмы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Томске школьники столкнули одноклассника с лестницы.