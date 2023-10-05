В Томске школьники столкнули одноклассника с лестницы

В одной из школ Томска дети скинули одноклассника с лестницы.

Мальчика скинули с лестницы в одной из школ Томска. Об этом его мама сообщила в беседе с «КП-Томск».

Как сообщила мать школьника, за две недели до окончания летних каникул ребёнок выпал из окна частного дома. Он не получил серьёзных травм, но родители переживали за сердце сына — ему ежегодно вешают аппарат.

«Я предупредила в школе, что мы из больницы. 10 дней ребенка никто не трогал, приходил домой счастливый. И вдруг его спускают с лестницы», — поделилась женщина.

Это не единственный случай буллинга мальчика. По словам матери, он постоянно ходил с гематомами на руках, ногах, спине и лице. Однажды ребёнок даже спрятался под партой, но одноклассники нашли его и начали пинать. В тот день школьника госпитализировали.

Мама мальчика написала заявление завучу о травли после того, как трое детей схватили её сына за руки и впечатали его в бетонный пол. Один ребёнок прыгнул на школьника сверху — его очки разбились.

Родители одноклассников на жалобы не реагировали, а защищали своих детей.

После инцидента с лестницей мама отправилась к директору и потребовала перевода мальчика в другой класс. Это помогло. По словам женщины, если бы она не приняла меры, то сын стал бы тихим и забитым ребёнком.

Напомним, что журналист издания «Сиб.фм» решила поработать в школе и на один день стала учителем четвёртого класса.