В Новосибирске возбудили уголовное дело тз-за убийства пса Байкала

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

В Новосибирске возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» из-за убийства пса Байкала. Об этом пишет группа Академгородка. Зоозащитники сообщают, что полиция начала расследование по статье 245 часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Завтра планируется отправить тело собаки на судебную экспертизу.

4 октября состоялось заседание в Дзержинском районном суде, после которого убийцу пса направили на психиатрическое освидетельствование. Оказалось, что этот мужчина провел 16 лет в колонии за двойное убийство и был освобожден в 2022 году. В настоящее время он живет с матерью.

Зоозащитники поблагодарили депутата горсовета Новосибирска Наталью Пинус за содействие в переговорах с полицией.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в ДТП погиб пассажир.