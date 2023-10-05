В Новосибирской области из тюрьмы вышел ранее опасный педофил

Изнасиловал и повесил 8-летнюю девочку: педофил вышел на свободу под Новосибирском.

Возвращение Александра Кужилова, осужденного в 2003 году за изнасилование и убийство 8-летней девочки, в Чистоозерный в Новосибирской области вызвало тревогу среди местных жителей. Эту информацию подтвердил Сиб.фм глава района, Александр Аппель, добавив, что полиция в настоящее время отслеживает действия Кужилова.

Жители поселка сообщили в чатах, что в связи с его возвращением в Чистоозерный введен комендантский час для детей до 16 лет, с 22:00 до 06:00. Однако глава района, Александр Аппель, опроверг эти сведения, заявив, что таких ограничений не существует.

Дежурная часть отдела внутренних дел района также опровергла наличие каких-либо ограничений для детей. Отметим, что информация о введении комендантского часа вызвала особую озабоченность среди жителей, особенно родителей, беспокоящихся о безопасности своих детей.

Нашему корреспонденту удалось связаться с женщиной, которая была свидетельницей этого ужасного преступления в 2003 году. Она рассказала, что Кужилов заманил девочку в старую школу в деревне Журавка, где произошло изнасилование, а затем он повесил ее собственным шнурком. Кульминацией было то, что педофила поймали в тот же день и арестовали. Ему было назначено лишение свободы на 20 лет. После выхода на свободу он вернулся в свой родной дом в Чистоозерном.

Местные жители также выразили озабоченность за безопасность своих детей и следят за действиями Кужилова. Один из свидетелей, Анна (имя изменено), утверждает, что Кужилов уже был замечен в парке, скрываясь в кустах и наблюдая за детьми, но его быстро выгнали оттуда несколько мужчин.

Согласно данным Сиб.фм, Кужилову был установлен административный надзор на протяжении 8 лет. В соответствии с этим надзором ему запрещено покидать дом с 22:00 до 6:00, а также покидать Чистоозерный район и находиться в образовательных учреждениях, где обучаются несовершеннолетние. Кроме того, он не сможет присутствовать на массовых мероприятиях, в которых принимают участие дети.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском в детском доме 11-летнюю девочку избили до смерти.