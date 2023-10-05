В НСО на работу устроились более тысячи молодых учителей и воспитателей

Более тысячи молодых специалистов устроились на работу в школы и детские сады Новосибирской области.

В Новосибирской области более тысячи молодых педагогов и воспитателей устроились на работу 1 сентября 2023 года. Об этом 5 октября сообщили в региональном правительстве.

Новыми учителями стали выпускники НГПУ и педагогический колледжей. Помимо этого, в Новосибирскую область для работы приехали около сотни педагогов из других регионов.

«Дополнительно 54 учителя приступят к работе по программе "Земский учитель", которая реализуется в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"», — отметила замминистра образования НСО Светлана Королькова.

Между педагогами перераспределили нагрузку и закрыли оставшиеся вакансии.

Напомним, что журналист издания «Сиб.фм» тоже решила поработать в школе и на один день стала учителем четвёртого класса.

Кроме того, в Новосибирске учителя рассказали о своих реальных зарплатах. Согласно официальным данным, средняя зарплата новосибирских учителей составляет около 50 тысяч рублей в месяц.