Водители Новосибирска и Барнаула сравнили причины пробок в своих городах

Водители рассказали о самых частых причинах пробок в Новосибирске.

Водители Новосибирска и Барнаула выразили свою точку зрения относительно пробок и дорожной ситуации в своих городах. Один автомобилист с 26-летним стажем поделился своими мыслями о факторах, которые, по его мнению, влияют на возникновение заторов на дорогах.

Он отметил, что в Барнауле водители часто решают мелкие аварии самостоятельно, не дожидаясь приезда сотрудников ГИБДД. По сравнению с Новосибирском, он считает, что водители в Барнауле менее терпимы к нарушениям других участников дорожного движения. Например, если кто-то встает не в свой ряд перед светофором, это может вызвать проблемы.

Другой автомобилист подтвердил, что в Барнауле преобладает более сдержанный и медленный стиль вождения, который оказывает влияние на дорожную обстановку. Однако он согласился с тем, что в Новосибирске организация движения лучше.

Некоторые комментаторы также указывают на работу ГИБДД как одну из причин проблем с пробками. Жалобы связаны с длительным ожиданием помощи сотрудников ГИБДД, даже в случаях серьезных аварий, когда приходится ждать несколько часов.

Ранее мэр Локоть высказался о «пивнушках» в новых микрорайонах Новосибирска.