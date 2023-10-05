Врач Малхасян назвал способ выявить рак почки на ранней стадии

При этом рак почки выявляют у мужчин в два раза чаще, чем у женщин.

Профессор, д.м.н. Виген Малхасян рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что рак почки в два раза чаще встречается у мужчин, чем у женщин. По словам специалиста, к факторам риска появления заболевания относят курение, ожирение и диабет.

«К факторам риска рака почки относят курение, ожирение, гипертензию, диабет, почечную недостаточность и гемодиализ. Наличие рака почки у ближайшего кровного родственника тоже является фактором повышенного риска», — добавил специалист.

Малхасян подчеркнул, что главным стандартом диагностики является компьютерная томография с контрастным усилением, она помогает дифференцировать рак почки от доброкачественной опухоли.

«При обнаружении опухоли на ранней стадии и своевременном хирургическом лечении шансы на излечение очень велики. Ежегодное УЗИ почек позволит вам держать под контролем и своевременно выявить многие заболевания почек, в том числе и рак», — резюмировал он.

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