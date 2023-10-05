Врач Васильев посоветовал надежные средства в борьбе с простудой

По словам специалиста, при появлении боли в горле можно воспользоваться природными антисептиками.

Спортивный врач, реабилитолог, врач ЛФК, мануальный терапевт Валерий Васильев рассказал в беседе с Pravda.Ru, что в качестве профилактики простудных заболеваний следует заниматься физической активностью. Но если первые симптомы болезни уже появились, можно воспользоваться природными антисептиками.

«Можно просто гипертонический раствор — соль, сода, кто-то йод иногда добавляет. Но здесь смысл в том, чтобы слизистая глотки, горла была постоянно орошаемая вот этими средствами», — посоветовал врач.

Что касается противовирусных препаратов, то Васильев считает, что у них есть побочные действия и они малоэффективны.

«В любом случае человек должен самостоятельно справиться. Потому что если мы будем надеяться на какие-то препараты, неизвестно как они будут действовать на общую систему нашего организма», — добавил он.

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