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общество

Житель Забайкалья получил 11 лет колонии за изнасилование падчерицы

Freepik, authors: martin-dm

Мужчина полностью признал свою вину в содеянном.

В Забайкальском крае жителя Хилокского района отправили в колонию строгого режима на 11 лет за изнасилование падчерицы. Мужчина полностью признал свою вину в содеянном. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

Известно, что 45-летний обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 27 июня 2023 года избил в доме сожительницы 16-летнюю падчерицу, а затем изнасиловал ее.

После преступления он скрылся и был задержан правоохранителями в соседнем селе.

Напомним, девочка-подросток из Новосибирска рассказала, что ее изнасиловал отец.

#суд #изнасилование #тюрьма
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Дарья Бочкун
журналист

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