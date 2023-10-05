Житель Забайкалья получил 11 лет колонии за изнасилование падчерицы

Мужчина полностью признал свою вину в содеянном.

В Забайкальском крае жителя Хилокского района отправили в колонию строгого режима на 11 лет за изнасилование падчерицы. Мужчина полностью признал свою вину в содеянном. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

Известно, что 45-летний обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 27 июня 2023 года избил в доме сожительницы 16-летнюю падчерицу, а затем изнасиловал ее.

После преступления он скрылся и был задержан правоохранителями в соседнем селе.

Напомним, девочка-подросток из Новосибирска рассказала, что ее изнасиловал отец.