Алкоголь, наркотики и гранаты: что стало известно о гибели Пригожина после выступления Путина

После заявления президента РФ о новых подробностях гибели руководства ЧВК «Вагнер» вскрылось упущение следствия в части проведения экспертизы на наличие алкоголя и наркотиков в телах погибших.

На фоне обсуждения ключевых моментов пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября 2023 года глава нашего государства затронул также новые подробности расследования авиакатастрофы самолета Евгения Пригожина, в которой погибло всё руководство ЧВК «Вагнер». Кстати, статус «частная военная компания» президентом отрицается, поскольку он уверен, что подобное название военного объединения нужно лишь для СМИ, а на законодательном уровне такого понятия не существует.

Напомним, что по одной из версий самолет взорвался в воздухе в результате внешнего воздействия, проще говоря, был сбит другим летающим объектом. Но, согласно новым данным, которыми на днях поделился с президентом глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин, внешнего воздействия на самолет не было. Однако выявились другие любопытные подробности — в телах погибших в авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат.

Это заставило Владимира Путина допустить вариант возможной наркотической зависимости у главы ЧВК «Вагнер». В качестве косвенных признаков глава нашего государства указал на факт, выявившийся при обыске питерского офиса «вагнеровцев», когда офицеры ФСБ России обнаружили пять килограмм кокаина.

В этих обстоятельствах логичным была бы экспертиза на наличие в крови погибших алкоголя или наркотиков. Но она, к сожалению президента РФ, не была проведена следствием.