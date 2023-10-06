Бастрыкин поручил следователям Новосибирска проверить сообщение о драках мигрантов

Мигранты устраивают массовые драки на складе в селе Толмачёво под Новосибирском.

В селе Толмачёво Новосибирской области на складе происходят серьезные инциденты, связанные с конфликтами между мигрантами и жителями. Сообщает об этом очевидец в Telegram-канале "ЧП Новосибирск". Информация о стабильной провокации рабочих и драках ежедневно, однако, требует дополнительной проверки.

По словам автора сообщения, видеозаписи, сделанные 4 октября, показывают полный хаос и беззаконие, которые стали обычным делом на складе. Граждане стран ближнего зарубежья, работающие на складе, регулярно участвуют в драках, разжигая ненависть к другим сотрудникам. Причиной конфликтов, часто незначительных, может быть, например, спор о приоритете посадки в служебный автобус. Когда водитель объясняет, что сначала должны сесть официально трудоустроенные сотрудники, мигранты начинают оскорбления и нападения на водителя. В таких случаях другие сотрудники встают на защиту водителя, что приводит к эскалации конфликта и возникновению драки.

По данному факту проводится доследственная проверка следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Новосибирской области возбудить уголовное дело и предоставить отчет о ходе расследования. Контроль за результатами расследования уголовного дела будет осуществлен в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске следователи проверят избиение 11-летнего мальчика детьми мигрантов.