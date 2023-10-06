Часть зданий научного центра «Вектор» передадут Кольцово

Кольцово получит здания центра вирусологии «Вектор» для медицинских нужд.

Один из главных элементов программы «Санитарный щит России» — государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» — передаст часть своих зданий наукограду Кольцово. Об этом сообщил мэр Кольцово Николай Красников, добавив, что эти помещения планируется использовать для медицинских нужд.

В рамках программы «Санитарный щит России» «Вектор» получает возможность завершить строительство своих объектов на своей территории. К 2027 году центр должен освободить улицу АБК, а также административное здание и несколько корпусов. Весь административный комплекс, который ранее занимал «Вектор», будет передан Кольцово. Там планируется создание специализированного медицинского комплекса, рассказал Красников.

В прошлом году был объявлен конкурс на реконструкцию корпуса № 6а стоимостью 954 млн рублей. Работы включали обустройство фундамента, свайные и подготовительные работы, а также обустройство санитарно-технических, электротехнических и трубопроводных систем. В 2023 году стало известно, что в рамках масштабной реконструкции в центре появится новый виварий, предназначенный для содержания лабораторных животных.

Напомним, ранее учёный «Вектора» рассказал о всплеске заболеваемости штаммом коронавируса «Пирола».