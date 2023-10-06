Дети мигрантов жестоко избили пятиклассника у школы в Новосибирске

В Новосибирске толпа детей избила сверстника — следователи начали проверку.

В Новосибирске школьника избили четверо пятиклассников, трое из которых — дети мигрантов. Об этом сообщила мать пострадавшего мальчика, который находится в больнице с черепно-мозговой травмой. Сюжет опубликовал телеканал «НТН24».

По словам женщины, драка между учениками школы в Ленинском районе Новосибирска произошла 29 сентября. По словам матери пострадавшего, возраст всех участников конфликта — 11 лет, они учатся вместе в пятом классе. Она также утверждает, что трое из нападавших — дети иностранцев.

Конфликт произошел днем в Троллейном жилмассиве, когда ребенок возвращался из школы и гулял с девочкой, вспоминает мать пострадавшего. Женщина сообщила о драке классному руководителю, но взрослые не смогли прийти на помощь вовремя из-за того, что не знали, где именно произошёл инцидент.

Мать пострадавшего ребенка утверждает, что нападавшие придерживаются идеологии АУЕ*. Ее сын находится в шоковом состоянии, так как не является конфликтным и не умеет решать проблемы силой, подчеркнула героиня сюжета. Он не помнит подробностей драки, но известно, что она началась после того, как у него отобрали сменную обувь.

В СУ СКР по Новосибирской области 6 октября сообщили о начале доследственной проверки по факту избиения школьника.

«По предварительным данным, днем 29 сентября 2023 года на улице Титова в городе Новосибирске школьники применили насилие в отношении 11-летнего одноклассника. Несовершеннолетний был госпитализирован в медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее мигранты устроили массовую драку в посёлке под Новосибирском.

*Экстремистская организация, запрещённая на территории Российской федерации.