Мигранты устроили массовую драку в посёлке под Новосибирском

В селе Толмачёво под Новосибирском сообщили о регулярных драках мигрантов.

Как сообщает очевидец в Telegram-канале "ЧП Новосибирск", в селе Толмачёво Новосибирской области мигранты ежедневно провоцируют рабочих склада и устраивают драки. Насколько эта информация достоверна, неизвестно.

По словам автора сообщения, на складе в селе Толмачёво в последние дни происходят серьезные инциденты, связанные с конфликтами между сотрудниками из стран ближнего зарубежья. Видеозаписи, снятые 4 октября, запечатлели полный хаос и беспредел, который стал регулярным явлением на данном складе.

Почти ежедневно граждане стран ближнего зарубежья замешаны в драках, разжигают ненависть к остальным сотрудникам и устраивают конфликты. Причины этих столкновений нередко являются незначительными, как, например, спор о том, кто должен входить в служебный автобус первым. Если водитель автобуса объясняет, что сначала должны садиться официально трудоустроенные сотрудники, граждане стран ближнего зарубежья начинают кричать и атаковать водителя. В такие моменты другие сотрудники выступают на защиту водителя, что приводит к эскалации конфликта и возникновению драки.

Второй пример конфликта возник при оскорблении и унижении сотрудницы-россиянки. Когда местный парень выступил в её защиту, мигранты немедленно привлекли свою "поддержку" и произошла массовая стычка. Такие инциденты стали неоднократными и представляют серьезную угрозу безопасности.

Однако, работодатель не предпринимает существенных мер по пресечению этих инцидентов. Вместо этого он продолжает увеличивать число мигрантов-сотрудников, что создаёт невыносимые условия работы для остальных сотрудников и затрудняет их транспортную доступность до места работы и обратно. Двукратно проведенные облавы на нелегалов не смогли нормализовать ситуацию.

Проверить достоверность информации, а также возможное нарушение закона со стороны мигрантов и работодателя предстоит правоохранительным органам.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 17 нелегальных мигрантов нашли среди работников склада в Новосибирске. Двоих из них депортируют на родину.