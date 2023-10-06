Эксперт предупредил о популярных мошеннических схемах с использованием ботов

Чаще всего мошенники создают ботовые аккаунты в социальных сетях.

Директор по развитию направления кибербезопасности Артём Избаенков предупредил, что за последние годы значимо увеличилось число вредоносных ботов. Мошенники стали часто создавать ботовые аккаунты в соцсетях, маскируясь под реальных пользователей, сообщает RT.

«Они используют эти аккаунты для рассылки спама, фишинга, а также распространения вирусов и вредоносного ПО», — объяснил эксперт.

Еще одним способом обмана специалист назвал создание фальшивых интернет-магазинов и использование ботов для создания поддельных отзывов и положительной информации о товарах и услугах.

Избаенков считает, что, если россияне будут соблюдать несколько простых правил, то они вполне смогут защититься от мошенников.

«Заботьтесь о своей информационной безопасности: используйте только надёжные пароли, будьте осторожны с подозрительными ссылками, проверяйте адреса веб-сайтов. Перед вводом своих личных данных или финансовой информации убедитесь, что вы находитесь на официальном сайте, проверив его URL-адрес и убедившись, что он начинается с «https» (а не «http»), что указывает на безопасное соединение, будьте бдительны с подозрительными сообщениями и электронной почтой, обратите внимание на запросы на авторизацию, будьте бдительны на общедоступных Wi-Fi сетях», — резюмировал он.

Напомним, в Новосибирске мошенники всё чаще представляются сотрудниками суда.