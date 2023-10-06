Губернатор Новосибирской области Травников показал Мишустину лучшие сёла Сузуна

5 октября глава Новосибирской области Андрей Травников представил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину передовой опыт Сузуна.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ознакомился с примером развития сельской территории проекта, который принял участие в 25-ой Российской агропромышленной выставке.

Так, добиться значительных успехов аграриям Сузунского района помогло трёхлетнее участие в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». На развитие современной деревни удалось привлечь более 3,7 миллиарда рублей. Значительную часть денежных потоков также привлекают туристы.

«Но самое главное — за счёт реализации КРСТ в районе — прирост экономически активного населения. Туда стали приезжать не для того, чтобы комфортно пенсию провести, а чтобы жить и работать»,

— отметил Андрей Травников.

В качестве показателей успешного развития губернатор Новосибирской области привёл экономические показатели. Так, за последние 5 лет в инфраструктуру Сузуна вложили 2,3 миллиарда рублей.

Средства были направлены на строительство детсадов, больниц, котельных и на благоустройство сёл. Одной из достопримечательностей Сузуна стал "Гагаринский парк".

Напомним, в Новосибирске сейчас гостит не только правительственная делегация, но и министр обороны РФ Сергей Шойгу – он контролирует исполнение государственного заказа.