Министр обороны РФ Шойгу прилетел в Новосибирск для проверки госзаказа

Стали известны цели приезда министра обороны РФ Сергея Шойгу в Новосибирск.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в город Новосибирск 5 октября, как сообщает издание «Om1.ru». Глава оборонного ведомства проводит инспекцию выполнения военного госзаказа на Новосибирских приборостроительных и авиационных заводах. Более того, предполагается, что в ближайшее время к нему присоединится президент России Владимир Путин.

Поездки высокопоставленных чиновников страны всегда сопровождаются большой конфиденциальностью и обеспечиваются мерами безопасности со стороны спецслужб. Несмотря на это, несколько региональных СМИ сообщили о прибытии министра обороны России в Новосибирск.

Известно, что его поездка в Сибирь связана с проверкой выполнения военного госзаказа на двух местных предприятиях — Новосибирском приборостроительном и авиационном заводах.

Официальные источники информации, такие как пресс-служба регионального правительства и администрация приборостроительного завода, отказываются предоставлять такую информацию журналистам.

Тем не менее, информация сервиса Flightradar указывает на наличие самолета An-148-100E, который используется Центральным военным округом, в аэропорту Толмачево, Новосибирск.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о причинах падения самолёта Пригожина.