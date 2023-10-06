Президент Владимир Путин рассказал о причинах падения самолёта Пригожина

Владимир Путин: в телах на самолёте Пригожина нашли фрагменты гранат.

Президент России Владимир Путин передал информацию от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о находке фрагментов гранат в телах пассажиров самолета Пригожина. Это важное открытие следствия может указывать на то, что самолет не подвергся внешнему воздействию.

Путин поделился этой информацией в ходе своего выступления на форуме "Валдай" 5 октября.

«Мне руководитель Следственного комитета докладывал буквально на днях: в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручной гранаты. Внешнего воздействия на самолёт не было. Это уже установленный факт», — заявил президент.

Глава РФ подчеркнул важность проведения экспертизы на определение наличия алкоголя или наркотических веществ в крови погибших, и выразил удивление ее отсутствию. Это ставит под вопрос прозрачность и объективность расследования авиакатастрофы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске провели автопробег памяти Евгения Пригожина.