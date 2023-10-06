Мэрия Новосибирска запустит альтернативный сервис оплаты парковок

В Новосибирске введут новый сервис, с помощью которого можно будет оплатить парковку.

Новосибирская мэрия готовится запустить новый сервис оплаты парковок, который позволит автовладельцам оплачивать услугу удаленно. Совместно с «Сбербанком» будет разработан альтернативный способ оплаты, об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Фактически мы создаем удобный сервис – оплатить услугу можно будет практически в один клик», – уточнил управляющий Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк» Николай Шилов.

Если автовладелец не может оплатить парковку через мобильное приложение, то он сможет воспользоваться сайтом «Сбербанк Онлайн». Для этого необходимо перейти в раздел «Платежи», выбрать опцию «Транспорт» и выбрать «Парковки Новосибирска», — пояснил управляющий.

Напомним, что паркоматы в Новосибирске прекратили свою работу с 2 октября из-за санкций со стороны Запада. Французская компания, обслуживающая паркоматы, прекратила свою деятельность. В настоящее время оплата парковки на муниципальных парковках Новосибирска возможна с помощью специального приложения «Горпарковки».