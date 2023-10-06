Новикомбанк – в пятерке самых прибыльных банков по версии Forbes

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, вошел в топ-5 банков России по размеру чистой прибыли за 2022 год и в сотню крупнейших российских компаний по этому показателю. Результаты исследования по итогам прошедшего отчетного периода обнародованы в рейтинге Forbes.

Рейтинг крупнейших российских компаний по размеру чистой прибыли Forbes составляет уже второй год подряд. По итогам 2022-го суммарная прибыль участников рейтинга составила почти 9,3 трлн рублей. Новикомбанк в списке крупнейших занял 78 место, заработав 19,4 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ за 2022 год.

Рост чистой прибыли Новикомбанка за 12 месяцев составил 63,5% или 7,5 млрд рублей относительно аналогичного показателя за 2021 год. Данный результат был достигнут несмотря на то, что весной 2022-го по согласованию с акционером банк заморозил базовую процентную ставку для своих клиентов из ОПК на уровне 9,5% годовых на фоне резкого скачка ключевой ставки. При этом полученную прибыль Новикомбанк реинвестирует в производство современной качественной продукции через дивиденды акционеру, а также собственные преференциальные программы финансирования, высоко востребованные клиентами.

Кроме того, банк применяет все существующие инструменты господдержки и таким образом помогает предприятиям значительно снижать стоимость обслуживания кредитов. В период новых вызовов в 2022 году банк оперативно присоединился к новым механизмам, разработанным государством для решения задачи по достижению технологического суверенитета. Благодаря такому подходу клиенты банка получили дополнительные ресурсы для производства высокотехнологичной продукции, не уступающей зарубежным аналогам ни по качеству, ни по цене.

«Присутствие Новикомбанка в топовых списках различных рейтингов становится уже традиционным и является подтверждением его устойчивости ко вновь возникающим вызовам. Несмотря на текущую ситуацию на рынке, мы продолжаем реализовывать стратегию, которая заключается в финансовом обеспечении проектов, направленных на достижение технологического суверенитета в приоритетных для государства отраслях», – подчеркнула Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева.

Увеличение ключевого показателя Новикомбанка произошло на фоне того, что «почти все банки по итогам 2022 года уменьшили прибыль и даже получили убыток из-за увеличения резервов и переоценки активов», — отмечают авторы рейтинга.

В рейтинг Forbes включены зарегистрированные в РФ операционные компании, а также юридические лица, зарегистрированные в других юрисдикциях, если российским акционерам принадлежит 25% и более акций, а бизнес-активы в значительной степени связаны с Россией. Участниками рейтинга также являются ассоциированные и совместные предприятия, в которых головные компании операционных холдингов имеют значительное влияние, но не контролируют их и не консолидируют в своей отчетности.

Компании ранжированы по чистой прибыли в 2022 году. Она указана в рублях, прибыль в других валютах пересчитана в рубли по средним курсам за соответствующие временные периоды 2022 финансового года. В качестве источников данных рассматривались только опубликованная компаниями финансовая или бухгалтерская отчетность, а также данные ФНС России и Росстата, представленные в системе СПАРК.

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