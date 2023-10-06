Новосибирская система «Безопасный город» вышла в финал всероссийского конкурса

Система создана для поддержки силовых структур, служб экстренного реагирования, организаций ЖКХ.

Платформа «Безопасный город» из Новосибирской области вышла в финал всероссийского конкурса «ПРОФ-IT». За первое место поборются 49 проектов из 25 регионов России.

Эту систему создали для поддержки силовых структур, служб экстренного реагирования, организаций ЖКХ. В нее поступает информация в случае пожаров, данные с датчиков уровня воды и о содержании опасных веществ. Система также помогает находить правонарушителей.

Финал конкурса состоится 26-27 октября. Участники покажут презентации своих проектов.

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