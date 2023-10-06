Стало известно, что будет делать Путин в свой День рождения

Президент России будет работать.

Президент России Владимир Путин не планирует провести свой день рождения в сибирской тайге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. В этом году, как и в предыдущие два года, президент России будет работать в свой день.

Прошлый год стал особенным для Владимира Путина, так как он отметил свой 70-летний юбилей в компании своих коллег на неформальной встрече глав государств СНГ, которая прошла в Санкт-Петербурге. Годом ранее, в свой день рождения, президент также работал, проводя совещание с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пройдет автопробег ко Дню рождения Владимира Путина.