В Новосибирске пройдет автопробег ко Дню рождения Владимира Путина

Представители организации «Здоровое Отечество» вместе с Олимпийским призером Михаилом Алояном и участниками спортивных клубов, проведут мастер-класс по боксу.

В субботу, 7 октября, новосибирское отделение Народного Фронта вместе с общественной организацией «Здоровое Отечество» приглашает представителей новосибирского автомобильного сообщества, спортсменов и всех желающих жителей города присоединиться к мероприятию, посвященное Дню рождения президента России Владимира Путина. Об этом сообщили Сиб.фм в Народном Фронте.

Представители организации «Здоровое Отечество» вместе с Олимпийским призером Михаилом Алояном и участниками спортивных клубов, проведут мастер-класс по боксу для всех желающих.

Затем 45 автомобилей отправятся в автопробег.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на ремонт придомовых территорий в Новосибирске направлено более 600 млн рублей.