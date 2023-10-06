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общество

В Новосибирске пройдет автопробег ко Дню рождения Владимира Путина

Фото: Народный Фронт

Представители организации «Здоровое Отечество» вместе с Олимпийским призером Михаилом Алояном и участниками спортивных клубов, проведут мастер-класс по боксу.

В субботу, 7 октября, новосибирское отделение Народного Фронта вместе с общественной организацией «Здоровое Отечество» приглашает представителей новосибирского автомобильного сообщества, спортсменов и всех желающих жителей города присоединиться к мероприятию, посвященное Дню рождения президента России Владимира Путина. Об этом сообщили Сиб.фм в Народном Фронте.

Представители организации «Здоровое Отечество» вместе с Олимпийским призером Михаилом Алояном и участниками спортивных клубов, проведут мастер-класс по боксу для всех желающих.

Затем 45 автомобилей отправятся в автопробег.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на ремонт придомовых территорий в Новосибирске направлено более 600 млн рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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