Новосибирский фотограф Ольга Бурмистрова опубликует свои работы на выставке в Риме

Сибирячка выставит свои фотографии в Риме и на рекламном щите в Нью-Йорке.

Фотограф Ольга Бурмистрова из Новосибирска получила уникальную возможность представить свою работу не только в Риме, но и на щите, расположенном на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Эта возможность появилась благодаря победе Ольги на конкурсе площадки Sloika, специализирующейся на NFT-творчестве, включающем фотографии, видео и фотореалистические иллюстрации. Всего в выставке примут участие 30 цифровых работ, которые были специально отобраны для этого мероприятия.

Выставка в Риме запланирована на период с 10 по 14 октября, после чего фотография Ольги отправится в Нью-Йорк на площадь Таймс-сквер. Это предоставляет общественности и посетителям Нью-Йорка шанс насладиться произведением искусства Ольги Бурмистровой и погрузиться в ее творческий мир.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сняли сюжет о счастливом детстве в рамках проекта «Пульс города N».