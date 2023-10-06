В Новосибирске сняли сюжет о счастливом детстве

В рамках проекта «Пульс города N» команда Сиб.фм выпустила ролик о счастливом детстве.

Видео «Город для детей» опубликован на ютуб-канале медиахолдинга. В нём ведущий проекта – научный сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев рассказывает о том, какие в городе есть места отдыха и центры развития для подрастающего поколения.

По данным популярного справочника, сегодня в Новосибирске работают 680 центров раннего развития детей, 122 детских игровых зала, 122 игротеки, 1273 спортивные секции, 762 детских и подростковых клуба. Думаем, что каждый ребенок в нашем городе сможет найти занятие по душе, говорится в видео.

Ранее Сиб.фм выпускал ролик об истории зелёных зон Новосибирска. Смотрите видео!