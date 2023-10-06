«Остался лежать там»: что известно о судьбе пропавшего на СВО новосибирца

В зону СВО прибыли четыре автомобиля из Новосибирской области, которые назвали позывными погибших мобилизованных — Атаман, Барон, Барни и Седой. Тело одного из них до сих пор не могут доставить на родину, в Барабинский район.

25 сентября в Донецк прибыли четыре купленных на деньги жителей Барабинска автомобиля – это две «буханки», «Нива» и «УАЗик». «Ниву» назвали позывным Седой, который носил погибший 26-летний Александр Науменко. «УАЗик» — это Барни – позывной 23-летнего мобилизованного из села Кармакла Барабинского района Михаила Комарова. Одна из «буханок» носит имя Атамана, погибшего отца трёх детей 42-летннго Игоря Казакова.

Вторую «буханку» назвали Бароном. Такой позывной был у отца двух детей, 31-летнего мобилизованного Николая Рахвалова из Барабинска. О его смерти не сообщали, так как бойца СВО ещё даже не похоронили. Его супруга Ирина даже не знает точную дату смерти мужа.

«На данный момент моего мужа нет. Его даже не привезли, его даже не доставили. И я вам даже не могу сказать, когда это произойдёт, — призналась жена Николая Рахвалова Ирина.

– Я точно даже ничего сказать не могу: он был лейтенантом, командиром своих пацанов. Он должен был быть водителем, потом его перевели, он согласился стать лейтенантом. Сначала мне позвонил командир и сказал, что муж числится без вести пропавшим, сказали, что его сбили. Потом через какое-то время пришла бумага, что с 8 июля Рахвалов Николай Вадимович числится погибшим. Но командиры говорят, что эвакуировать тело не получается, так как идут бои».

У Николая Рахвалова осталось двое маленьких детей. Но супруга Ирина продолжает надеяться, что её супруг жив, и однажды она услышит радостную весть, что он возвращается домой.

Пока же и «буханка» Барон, и «буханка» Атаман, а также «УАЗик» Барни и «Нива» Седой доставлены до подразделений, где служили погибшие бойцы. Как рассказал барабинский депутат Константин Терещенко, все земляки обрадовались такому подарку, а некоторые уже отправились на них к передовым позициям.

Полную историю всех четверых погибших бойцов вы найдёте в этом материале. А в Барабинске уже готовят две новые машины, которые тоже должны стать именными.