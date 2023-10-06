Четверо погибших новосибирцев «вернулись» на СВО – их позывными названы машины

На прошлой неделе в зону СВО из Новосибирской области прибыли четыре бойца с позывными Атаман, Барон, Барни и Седой. Они погибли, но земляки из Барабинска дали им новую жизнь. Как машины помогут живым однополчанам, и почему тело одного из них так и не вернули домой – в материале корреспондента Сиб.фм.

Помогать своим участникам СВО в городе Барабинск начали ещё весной. В мае 2023 года в ДНР отправилась первая тонированная «буханка», на которую скинулись фермеры. УАЗ — «Буханку» назвали «ППШ Фермер» по первым буквам фамилий меценатов – Вячеслава Прибытко, Александра Пешняка и Владимира Шеля.

Перегнал и лично вручил на майские праздники автомобиль бойцам в зоне СВО барабинский депутат Константин Терещенко. Пока автомобиль добрался до Донецка, его наполнили подарками, посылками и открытками.

Эта акция нашла большой отклик в Барабинске и уже тогда начали собирать деньги на новую «буханку». Средняя стоимость такого презента 300-500 тысяч рублей, но меценаты экономят на том, что многое делают своими руками.

«УАЗик» — это тот автомобиль, который даже если стоит, может сломаться, поэтому к подготовке автомобиля нужно подходить очень тщательно. Мы приобретаем недорогие машины – в районе 150 тысяч рублей, и ещё такая же сумма может уйти на подготовку автомобиля,

- поделился с корреспондентом Сиб.фм Константин Терещенко. — Но при этом ты залазишь в мосты, коробки, раздатки и в остальные узлы. И можно уверенно сказать, что машина подготовлена».

Уже при подготовке «ППШ Фермер» в распоряжении меценатов появилась ещё одна «буханка», потом ещё одна. Спонсорских денег хватило ещё не «УАЗик», а вот «Ниву» настояли взять на СВО родственники одного из погибших бойцов. Уже перед отправкой барабинцы решили назвать каждый автомобиль позывными земляков.

Давай, Атаманом будешь!

Так, приобретённая ещё на майские пожертвования «буханка» получила имя Атаман. Она была предназначена однополчанам мобилизованного 42-летннго Игоря Казакова, который погиб в зоне СВО ещё 7 мая, но похоронить в закрытом гробу родные смогли его только 29 июня.

«Мой муж был командиром взвода, и он долго не мог придумать себе позывной. А его всё: «Казак», «Казак», а так как он командир взвода. Они ему говорят: «ты же у нас командир? Командир! Казак – как-то не очень, давай, Атаманом будешь!» И он согласился, — рассказала Сиб.фм вдова Игоря Светлана Казакова.

– Он им был как папа: было много молодых, а он – заботливый».

Игорь Казаков был награждён Орденом мужества посмертно. Всё, что знает Светлана о гибели мужа, что перед этим он отправился на штурм – погибли почти все из роты Атамана. Сейчас подразделение Казакова объединили ещё с одним, где служит одноклассник погибшего бойца. Туда и была отправлена «буханка». Вдова героя верит, что Атаман теперь вновь спасёт кому-то жизнь. Ведь машины в зоне СВО.

«Мы незадолго до гибели Игоря сделали гуманитарную отправку. Там на полмиллиона была отправка – и оборудование на укомплектование блиндажей, генератор, были даже чайники и розетки. И это всё надо на чём-то перевозить. Это очень важно для них. Конечно, мой муж не успел всем этим воспользоваться: 3-го они получили, а 7-ого он погиб. Я думаю, машина очень пригодится: может, где-то раненого довезти, потому что тащат на себе...», — считает Светлана Казакова.

Вместо Егеря – Барни!

Как раз тяжело ранен во время боёв был 23-летний мобилизованный из села Кармакла Барабинского района Михаил Комаров. Молодого человека всегда тянуло к оружию, а когда началась мобилизация, он без лишних раздумий отправился на учения.

«Он отслужил – я плакала, а он всегда говорил: «армия – это моё!» Остался по контракту служить. Только с армии, считай, пришёл – повестка пришла. У меня, конечно, была истерика: 26 сентября, как и всем мальчикам, ему пришла повестка. Он работал в Новосибирске, я с ним созвонилась – он сказал: «мама, подписывай!» Старший брат приехал и расписался, — рассказывает мама Михаила Елена Комарова. – Они уехали в 20-х числах января в зону СВО... А в июне мне позвонил другой мальчик – Аркадий, говорит: «тётя Лена, крепитесь! Ваш сын погиб».

Елена Комарова сразу же отправилась в Горловку: в госпитале она нашла тяжелораненого сына. Это было 18 июня. На второй день с «Барни» побыл старший брат, а через пару часов близкие узнали, что парень умер.

«Ему в голову прилетел осколок, и сзади были многочисленные осколки: в ноге и по телу. Миша умер 23 июля, а похоронили его мы 5 августа, — вспоминает Елена. – Он собирался вернуться, и тогда уже обзавестись семьёй, говорил: «мам, я ещё такую, как ты, не нашёл».

Для мамы бойца также осталось тайной, почему у Михаила был позывной «Барни»: сначала он уезжал с позывным «Егерь», но какая-то забавная история произошла уже после сборов, связанная с одноимённым печеньем.

Сейчас Елена Комарова активно участвует в гуманитарной миссии и сама сдала деньги на лекарства для мобилизованных, которые вместе с «Барни» прибыли в подразделение её сына.

«Я ещё передала деньги Константину, чтобы он дрон на полк купил. И «УАЗик», я думаю, там, на СВО, пригодится, потому что Миша, когда там был, он говорил: «мама, перекинь мне тысяч 50». Я говорю: «что случилось, может, больше надо?» Он говорит: «нет» — они скинулись и купили машинку, простенькую, конечно, «Жигули» что ли, — рассказывает Елена Комарова. – Машина, конечно, нужна: на передовую что-то передать. И в больницу в Горловке, я сказала в военкомате: «не везите ребят, там такая антисанитария, такой запах...».

Слишком рано стал Седым

В общей колонне выделяется «Нива» защитного цвета – её позывной «Седой». Машину буквально сами отправили в зону СВО родственники ещё одного погибшего бойца из Барабинска: 26-летний Александр Науменко скончался 8 июня. Однако для его близких – он теперь будет жить вечно.

Константин Терещенко рассказывает, что машину буквально потребовала принять в дар семья Науменко, когда узнала о гуманитарной миссии. При этом возможно, тогда и зародилась идея назвать машины именами бойцов.

«Позвонили родственники Седого из Куйбышева и сказали: «мы хотим передать автомобиль» — у них погиб сын. Я сказал, что мы не можем, ведь у них жизнь продолжается, а них – расходы, рекомендовал им продать, но они начали настаивать,

- говорит Константин Терещенко. – Я им сказал: «перезвоните через сутки». Он и через сутки позвонили, сказали, что решение принято. Мы и этот автомобиль тоже подготовили, покрасили, перегнали».

Для родственников Александра Науменко было крайне важно, чтобы стоявший без дела автомобиль помог сослуживцам бойца с позывным Седой. Волосы Александра слишком рано побелели после смерти мамы, поэтому в роте его так и прозвали.

«Когда пришла повестка, он и прятаться не стал, как некоторые попрятались. Конечно, это был страх и шок – они все знали, куда их отправляют. Он в Кольцово подготовку проходил. Это многое дало: голова седая была. Вот и позывной такой, — рассказала сестра Александра Науменко Татьяна.

– На СВО Саша был и штурмовик, и в разведку ходил. В Луганске, как он рассказывал, проходил и подготовку с «Вагнером». Он записался в штурмовики, но больше он нам ничего не рассказывал».

Ниву с позывным Седой Константин Терещенко перегнал в Луганск и передал в руки сослуживцев погибшего Александра Науменко. А его сестра Татьяна уже получила от них пламенные приветы и слова благодарности.

Барон остался лежать там...

Ещё одна собранная на деньги меценатов «буханка» получила имя Барона. Такой позывной был у трагически погибшего 31-летнего мобилизованного Николая Рахвалова из Барабинска. О его смерти не сообщали, так как бойца СВО ещё даже не похоронили. Его супруга Ирина даже не знает точную дату смерти супруга.

«На данный момент моего мужа нет. Его даже не привезли, его даже не доставили. И я вам даже не могу сказать, когда это произойдёт,

- призналась жена Николая Рахвалова Ирина. – Я точно даже ничего сказать не могу: он был лейтенантом, командиром своих пацанов. Он должен был быть водителем, потом его перевели, он согласился стать лейтенантом. Сначала мне позвонил командир и сказал, что муж числится без вести пропавшим, сказали, что его сбили. Потом через какое-то время пришла бумага, что с 8 июля Рахвалов Николай Вадимович числится погибшим. Но командиры говорят, что эвакуировать тело не получается, так как идут бои».

У Николая Рахвалова осталось двое маленьких детей. Но супруга Ирина продолжает надеяться, что её супруг жив, и однажды она услышит радостную весть, что он возвращается домой. Пока же «буханка» Барон доставлена до подразделения, которое Николай так и не покинул. Константин Терещенко оставил машину для ребят и уехал, пока те были где-то на выполнении боевого задания.

«Они и сейчас на позициях. Машина стоит и ждёт их, когда они вернутся с позиций, — сообщил Константин Терещенко.

– Огромное спасибо всем тем, кто принял участие в отправке гуманитарного груза. Далее у нас в подготовке ещё три автомобиля» две «буханки» и бронированный «Патриот». Мы сохраним традицию делать автомобили именными, чтобы ребята помнили о своих погибших товарищах и земляках».