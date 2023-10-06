Под Новосибирском мужчина вышел из тюрьмы и через неделю изнасиловал и убил девочку

В Новосибирской области местные жители боятся за своих детей из-за мужчины, который 20 лет назад изнасиловал девочку и повесил её на шнурке.

В Новосибирской области, в селе Журавка 2 октября 2003 года житель Чистоозёрного Александр Кужилов изнасиловал и убил 8-летнюю девочку спустя неделю после выхода из тюрьмы. Тогда Кужилова осудили на 20 лет лишения.

Как выяснилось на суде, Кужилова уже судили в 1991 году на 9 лет за изнасилование ребёнка. Он вернулся в Журавку, где попытался встретиться с родственниками. Однако, на пути он встретил маленькую Надю и совершил изнасилование.

Кужилов догнал девочку и насильно увел её в заброшенное здание, где изнасиловал её и затем убил. На следующий день, когда родители не смогли найти дочь, они вызвали милицию.

Медицинская экспертиза не выявила психических отклонений, но установила у него нарушения сексуального предпочтения. Суд признал его полностью виновным и приговорил к 20 годам в колонии особого режима. 3 октября этого года он вернулся домой.

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