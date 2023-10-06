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проиcшествия

Под Новосибирском обнаружили разложившийся труп без головы

Фото: «Экстренный НСК»

Это труп пропавшего два месяца назад мужчины.

В Новосибирской области охотник из Барабинска обнаружил разложившийся труп без головы в лесу за деревней Дунаевка. Об этом сообщает «Экстренный НСК».

Это тело пропавшего два месяца назад жителя села Новокурупкаевка. Погибший ехал на машине с компанией, застрял в грязи, разругался с друзьями и ушел пешком, но не вернулся домой. Причина его смерти пока неизвестна.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске следователи проверят избиение 11-летнего мальчика детьми мигрантов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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