Под Новосибирском произошло два землетрясения с интервалом 18 минут

Оба землетрясение были магнитудой 2,5.

Сегодня, 6 октября, в районе Искитима было два землетрясения с интервалом в 18 минут. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал федерального центра геофизической службы Российской академии наук.

Первое землетрясение магнитудой 2,5 зафиксировали в 13:51 по местному времени. Эпицентр тряски был вблизи Искитима. Землетрясение вызвало небольшие колебания и вибрации в окрестностях.

Второе землетрясение произошло в 14:09, также с магнитудой 2,5. Причиной его возникновения стали карьерные взрывы в регионе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске водитель побил ногами мужчину посреди дороги.