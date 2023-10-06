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общество

Под Новосибирском произошло два землетрясения с интервалом 18 минут

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Оба землетрясение были магнитудой 2,5.

Сегодня, 6 октября, в районе Искитима было два землетрясения с интервалом в 18 минут. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал федерального центра геофизической службы Российской академии наук.

Первое землетрясение магнитудой 2,5 зафиксировали в 13:51 по местному времени. Эпицентр тряски был вблизи Искитима. Землетрясение вызвало небольшие колебания и вибрации в окрестностях.

Второе землетрясение произошло в 14:09, также с магнитудой 2,5. Причиной его возникновения стали карьерные взрывы в регионе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске водитель побил ногами мужчину посреди дороги.

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Игорь Кириченко
Журналист

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