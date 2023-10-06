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общество

В Новосибирске водитель побил ногами мужчину посреди дороги

Фото: t.me/teleact54

Что стало причиной конфликта, неизвестно.

Сегодня, 6 октября, в Новосибирске днём на улице 25 октября два водителя поругались и подрались. Видео конфликта сняли очевидцы и опубликовали в Телеграм-канале АСТ-54 Black.

«Водитель кроссовера Exeed с помощью ног решил разрешить конфликт с водителем седана Mitsubishi Lancer», — написал автор поста.

На видеозаписи видно, как водитель кроссовера Exeed начал пинать водителя седана Mitsubishi Lancer, находившегося за рулём своего автомобиля. В ходе инцидента оба участника громка ругались матом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирская система «Безопасный город» вышла в финал всероссийского конкурса.

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Игорь Кириченко
Журналист

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