Под Новосибирском участника СВО Наумова наградили медалью «За Отвагу» в СВО

Награду ему вручил глава администрации города Павел Буковинин и зампредседателя Совета депутатов Максим Кузнецов.

В Новосибирской области участника специальной военной операции (СВО) из города Обь Владислава Наумова наградили медалью «За Отвагу». Награду ему вручили глава администрации города Павел Буковинин и зампредседателя Совета депутатов Максим Кузнецов. Об этом мэр Оби написал в своих соцсетях. За какой именно подвиг наградили бойца, неизвестно.

Владислав Наумов закончил в Оби школу №26. Молодой человек участвовал в военно-спортивных молодежных играх и до сих пор продолжает заниматься грэпплингом. Сейчас боец служит по контракту в ВС РФ.

Ранее Сиб.фм сообщает, что в Новосибирске пройдет автопробег ко Дню рождения Владимира Путина.