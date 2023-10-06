сегодня
06 октября, 20:53
пробки
4/10
погода
+13°C
курсы валют
usd 100.4 | eur 106.0
сегодня
06 октября, 20:53
пробки
4/10
погода
+13°C
курсы валют
usd 100.4 | eur 106.0
сегодня 19:08
общество

Под Новосибирском участника СВО Наумова наградили медалью «За Отвагу» в СВО

Фото: соцсети Павла Буковинина

Награду ему вручил глава администрации города Павел Буковинин и зампредседателя Совета депутатов Максим Кузнецов.

В Новосибирской области участника специальной военной операции (СВО) из города Обь Владислава Наумова наградили медалью «За Отвагу». Награду ему вручили глава администрации города Павел Буковинин и зампредседателя Совета депутатов Максим Кузнецов. Об этом мэр Оби написал в своих соцсетях. За какой именно подвиг наградили бойца, неизвестно.

Владислав Наумов закончил в Оби школу №26. Молодой человек участвовал в военно-спортивных молодежных играх и до сих пор продолжает заниматься грэпплингом. Сейчас боец служит по контракту в ВС РФ.

Ранее Сиб.фм сообщает, что в Новосибирске пройдет автопробег ко Дню рождения Владимира Путина.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в