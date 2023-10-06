Появилось видео с министром обороны Шойгу на заводе им. Чкалова в Новосибирске

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу побывал с рабочим визитом в Новосибирске.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил авиационный завод имени Чкалова в Новосибирске 5 октября. РИА-Новости опубликовало видео визита главы ведомства.

Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа, проинспектировал цех, где выпускают и ремонтируют Су-34. Также глава Минобороны РФ поставил заводу задачу по наращиванию темпов производства и ремонта Су-34 и назвал самолет «основной рабочей лошадью».

«Вопрос оснащения Вооруженных Сил перспективными образцами авиационной техники постоянно находится в центре нашего внимания и отметил, что в текущем году благодаря совместным усилиям промышленности и Министерства обороны поставка новых самолетов Су-34 и доработка уже эксплуатирующихся в войсках осуществляются в соответствии с графиками», – высказался Шойгу.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что предполагается, что в ближайшее время после визита Шойгу в Новосибирскую область может приехать президент России Владимир Путин.

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