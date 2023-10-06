«Пыталась отрезать язык»: стали известны подробности нападения школьницы на 13-летнюю девочку под Новосибирском

Девочка-подросток напала с канцелярским ножом на знакомую школьницу в Новосибирской области.

В новосибирском лесу произошло жестокое нападение на девочку — по словам пострадавшей, нападавшая готовилась к этому плану уже два года. Сейчас девочка находится в больнице, пишет Mash Siberia.

Согласно ее словам, она не была близкой подругой с нападавшей, но общалась с ней в школе. В тот день они встретились у магазина «Магнит» и решили прогуляться по лесу. Однако на протяжении всего времени Вера скрывала нож в перчатке. Когда они шли обратно, ситуация стала напряженной. Жертва знала о наличии лезвия и отказалась идти впереди, предполагая, что ее атакуют сзади.

Именно так и произошло: девочка набросилась на школьницу, схватила ее за волосы и начала изрезать ее руки, которыми она пыталась защититься. Она нанесла множество ран на лицо и шею, и даже пыталась отрезать язык, чтобы жертва испытала еще больше мучений. Однако та смогла перехитрить нападавшую, убедив ее в том, что она уже не выживет. Благодаря этому удалось сохранить язык.

Девочка призналась, что задумала акт насилия два года назад, но специально ждала, пока Аня станет 14-летней, чтобы не привлечь внимание родителей.

Напомним, ранее психотерапевт Лях объяснил поведение девочки, которая изрезала 13-летнюю подругу под Новосибирском.