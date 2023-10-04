Психотерапевт Лях объяснил поведение девочки, которая изрезала 13-летнюю подругу под Новосибирском

Новосибирский психотерапевт Игорь Лях оценил возможную связь интересов подростка, которая покалечила подругу, с агрессией с её стороны.

Интересы подростка могут повлиять на его внутреннее состояние и привести к агрессии, сообщил Сиб.фм врач-психотерапевт Игорь Лях, оценивая поведение 14-летней девочки, изрезавшей 13-летнюю подругу в Новосибирской области.

«Это [внешний вид и необычные интересы. — прим. Сиб.фм] может быть связано с желанием производить максимально сильное впечатление на какую-то часть подростков. Дело в том, что для подростков более важны сверстники, чем взрослые люди. Именно для них они обычно стараются. Во-вторых, это может быть связано именно со специфическим состоянием психики ребёнка, который создаёт историю вхождения в некую роль. То есть он как бы играет и заигрывается, слишком глубоко погружаясь в какую-то игру, не замечая границы между игрой и реальностью. Утрачивается критическое отношение к самому себе, к своим мыслям, к своим поступкам, к своим действиям», — высказался Лях.

Судя по странице нападавшей во «ВКонтакте», с которой ознакомился корреспондент Сиб.фм, подросток увлекается аниме. Девушка публикует косплеи (фото с перевоплощением в образ некоего персонажа. — прим. Сиб.фм) в соответствующем стиле — меланхоличном и вызывающем.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске пять часов делали операцию девочке, которую жестоко изрезала канцелярским ножом подруга. Отец девочки, с которым общался Сиб.фм, не знает, с чем может быть связано поведение нападавшей — ранее у них не возникало конфликтов.

Источник издания заявил, что в момент преступления 14-летняя обвиняемая слизывала кровь с Даши, когда наносила удары канцелярским ножом. После происшествия на неё возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Девушку направили на психиатрическую экспертизу.