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общество

Следком Новосибирска разбирается в деле об избиении 12-летнего мальчика отчимом

Фото: Pexels.com

В период с 2018 по 2023 год мужчина избивал ребенка.

Следователи Следственного комитета Российской Федерации работают над раскрытием уголовного дела, связанного с истязанием 12-летнего мальчика его отчимом в Новосибирске. По версии следствия, мужчина мучал ребенка около 5 лет.

«По версии следствия, в период с 2018 по 2023 год мужчина, воспитывающий 12-летнего пасынка, систематически причинял ему физические и нравственные страдания путем нанесения побоев», — пишет Следком.

Следствие собирает доказательства по этому делу. Сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Бастрыкин поручил следователям Новосибирска проверить сообщение о драках мигрантов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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