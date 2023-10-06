Стало известно, в каком возрасте чаще всего женятся жители Новосибирска

В Новосибирской области раскрыли самый популярный возраст вступления в брак.

Жители Новосибирской области чаще всего вступают в брак до 25 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАГС региона в ответе на запрос «Сиб.фм».

По данным ЗАГС, мужчины чаще вступали в брак в возрасте 24–25 лет, а женщины — в возрасте 23–25 лет.

«Реже брак регистрировался в отношении мужчин и женщин в возрасте до 18 лет, а также мужчин старше 55 лет и женщин старше 50 лет», — говорится в сообщении.

Больше всего актов о заключении брака было составлено летом. В июне появилось 2252 семьи, в июле — 2378, а в августе — 2572). Реже всего местные жители женились в феврале (929 актов) и января (969 актов).

Напомним, что с января по сентябрь 2023 года в Новосибирской области поженились более 15 тысяч пар. В сентябре местные жители сыграли 2,27 тысяч свадеб. Однако 1,11 тысяч в этот период расторгли брак.