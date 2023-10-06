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общество

В Чечне на Кубке России разбился мастер парашютного спорта

Фото: t.me/goodskyrus/87

Мужчина являлся членом сборной РФ по парашютному спорту.

Во время проведения Финала Кубка России по парашютному спорту в Чечне погиб 45-летний парашютист Дмитрий Беляев. Он был членом сборной РФ по парашютному спорту. У него было более 3700 прыжков. Об этом сообщили в пресс-службе центра воздушной подготовки Goodsky.

Инцидент произошел во время пилотирования высокоскоростного парашюта. По предварительным данным, в ходе выполнения маневра на приземление, парашютист допустил ошибку, что привело к столкновению с водной поверхностью на повышенной вертикальной скорости.

Медики и спасатели пытались реанимировать Дмитрия Беляева. Но его спасти не удалось.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске женщина лишилась одной груди в частной медклинике.

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Игорь Кириченко
Журналист

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