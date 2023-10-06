В Новосибирске женщина лишилась одной груди в частной медклинике

В марте прошлого года жительница Новосибирска Евгения обратилась в частный медицинский центр, чтобы ей сделали биопсию кисты молочной железы. Однако женщине не объяснили, как будет проходить операция и какие из-за нее есть риски.

По данным областного суда Новосибирска, врач клиники сделал несколько проколов для взятия образца для исследования. Однако, к вечеру того же дня состояние здоровья Евгении резко ухудшилось, и она начала испытывать невыносимые боли.

Женщина вернулась в клинику. Ей пришлось обратиться в больницу по месту жительства, где после рентгеновского исследования выяснилось, что у нее возникли осложнения, требующие немедленной хирургической интервенции. Ей пришлось пройти операцию и послеоперационное восстановление.

Евгения решила обратиться в суд. Она утверждает, что медицинский персонал клиники предоставил ей медицинские услуги низкого качества, что привело к серьезным осложнениям ее здоровья. В своем исковом заявлении она требует компенсацию морального ущерба в размере 2 миллионов рублей за причиненный вред ее здоровью.

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