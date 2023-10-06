В Новосибирске ХК «Сибирь» уступил «Автомобилисту» 0:4

На стадионе «Сибирь-Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024.

В этот раз хоккейная команда «Сибирь» встретилась с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча завершилась победой гостей со счётом 0:4 (0:1, 0:1, 0:2).

На 17-й минуте игры Олег Ли из команды «Автомобилист» забил первый гол в матче.

На 23-й минуте Максим Осипов увеличил преимущество своей команды, забив второй гол.

На 54-й минуте Брукс Мэйсек воспользовался численным преимуществом и увеличил счёт, забив третью шайбу для своей команды. И всего через 54 секунды после этого, Василий Филяев закрепил победу «Автомобилиста», забросив четвёртый гол в ворота «Сибири».

Вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин оформил шат-аут.

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